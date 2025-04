Dazi, il ministro Usa: "Trump? Meloni lo chiami pure"

"Stiamo discutendo, ma il presidente vuole azioni concrete": il segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera parlando della possibilità di trattare sui dazi annunciati da Donald Trump. "L’avete sentito - ha aggiunto - non vuole più parole, chiacchiere, vuole azioni, vuole vedere che cosa fanno. Non farà marcia indietro rispetto a quello che ha annunciato ma ciò che può fare l’Europa è togliere i dazi e le altre barriere non tariffarie al commercio che sono molto peggio dei dazi".

Solo in quel caso, secondo Lutnick, "il presidente Trump farà un accordo con ciascuno, quando e solo se i Paesi che ci hanno sfruttato cambiano davvero il loro approccio". Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, poi, ha specificato che l'America sta negoziando con l’Unione europea e non con i singoli Paesi membri. Anche se poi ha aggiunto: "Se la vostra premier vuole telefonare al presidente Trump non ci sono ragioni per non farlo".