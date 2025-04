Sondaggio, dazi: gli italiani bocciano von der Leyen e stanno con Trump

Intanto, nelle scorse ore, la von der Leyen - in risposta alle tariffe annunciate da Trump - ha dichiarato: "Diversificare ulteriormente le nostre relazioni commerciali è molto importante per noi, perché ciò amplia le opportunità di mercato ed è cruciale per le nostre aziende. Quindi ci concentreremo come un raggio laser sull'83% del commercio globale che va oltre gli Stati Uniti, vaste opportunità, ed è per questo che stiamo approfondendo le nostre relazioni con i nostri partner commerciali. Conoscete gli accordi che abbiamo fatto con Messico, Mercosur e Svizzera, stiamo lavorando con India, Thailandia, Malesia, Indonesia e molti altri".