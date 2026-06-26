Donald Trump umiliato in diretta: "Stai zitto, str***". Clamoroso negli Usa

Tucker Carlson ha preso le distanze dal partito repubblicano. E lo ha fatto in modo pirotecnico, durissimo. L'ex star di Fox News, rimasto uno dei più seguiti opinionisti 'Maga', ha affermato di voler prendere le distanze dal Partito repubblicano, accusando il Gop di non rispecchiare più le sue idee. "Sono fuori", ha dichiarato Carlson durante una puntata del podcast Can't Be Censored. La rottura segue quella personale tra Carlson e il presidente Donald Trump. Proprio sul capo della Casa Bianca Carlson si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Stai zitto, stro***", lo ha liquidato durante il Jack Neel Podcast. Poi il riferimento alla guerra. Per Carlson il conflitto ha mostrato come il presidente fosse "estremamente sofisticato sotto certi aspetti", ma "evidentemente ridicolo sotto altri".

Ripensando a come le minacce di Trump […] si siano intensificate mentre gli Stati Uniti venivano coinvolti nel conflitto, Carlson ha affermato che il presidente "sapeva" che la guerra era "un errore enorme" quando si è reso conto che non c'era "alcuna soluzione militare evidente" nei confronti dell'Iran. "Così ha cercato di uscirne atteggiandosi a duro", ha detto Carlson, imitando Trump: "Vi elimineremo". E ancora: "E dopo, tipo, il quattrocentesimo post su Truth Social, [l'Iran] è arrivato alla stessa conclusione a cui è arrivato chiunque altro sul pianeta, cioè che questo tizio non è forte, è debole. Le persone forti non si vantano di quanto sono forti. Ti tirano semplicemente un pugno in faccia e chiudono la conversazione".