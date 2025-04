Donald Trump, rumors: verso il ritiro di 10mila soldati dall'Est Europa

Gli Stati Uniti passano dalle parole ai fatti. Stando a quanto riferito da alti funzionari del Dipartimento della Difesa, gli Usa stanno valutando di ritirare fino a 10.000 soldati dall'Europa orientale. A riportarlo a Nbc News sei funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione. Le unità in esame fanno parte dei 20.000 uomini che l'amministrazione Biden ha schierato nel 2022 per rafforzare le difese dei Paesi confinanti con l'Ucraina dopo l'invasione russa. I numeri sono ancora in fase di discussione, ma la proposta potrebbe comportare la rimozione di fino a metà delle forze inviate da Biden.

Il dibattito interno sulla riduzione dei livelli di truppe americane in Romania e Polonia giungono in un momento in cui il presidente Donald Trump sta cercando di convincere Putin ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina. Se il Pentagono decidesse di procedere con la riduzione del contingente, i russi potrebbero considerare questo "ridimensionamento delle forze statunitensi come un indebolimento della deterrenza e ciò aumenterebbe la loro disponibilità a intromettersi in vari modi in tutto lo spettro in Europa", ha affermato Seth Jones, vicepresidente senior del Center for Strategic and International Studies.