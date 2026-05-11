Centri in Albania, "trasferire anche i migranti soccorsi in mare"

Il governo prepara un nuovo intervento sui centri per migranti in Albania. L’esecutivo, infatti, starebbe lavorando a un decreto da varare a giugno – si legge su Repubblica - per riportare le strutture di Shengjin e Gjader alla funzione iniziale prevista dal protocollo firmato con Tirana: ospitare i migranti soccorsi in mare e trasferiti fuori dai confini italiani per le procedure di frontiera. I centri, negli ultimi mesi, erano stati convertiti in Cpr, cioè strutture per il rimpatrio dei migranti irregolari già presenti in Italia.

Una soluzione scelta dal governo dopo le decisioni della magistratura che avevano bloccato il piano originario. Adesso, però, l’esecutivo punta a tornare al progetto iniziale, anche in vista dell’entrata in vigore del nuovo Patto europeo su immigrazione e asilo previsto per giugno 2026. Il primo passaggio arriverà già domani in Parlamento. Alla Camera, infatti, sarà esaminato il testo di ratifica del nuovo accordo di “cooperazione strategica” firmato il 13 novembre 2025 dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama. Il provvedimento passerà prima dalla commissione Difesa, poi dalla Bilancio e successivamente dalla commissione Esteri.