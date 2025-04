Trump, "non male": il video rubato nello Studio Ovale diventa un caso

Le immagini riprendono il capo della Casa Bianca che indica alcuni amici al suo fianco elencando quanto sono fruttate loro le fluttuazioni di borsa, che avevano invece creato panico in tutto il mondo. "Lui - dice Trump nel video indicando l'investitore Charles Schwab - ha guadagnato oggi due miliardi e mezzo ". Poi, parlando di Roger Penske, aggiunge: "Lui 900 milioni di dollari. Non è male".

Il presidente americano Donald Trump si è vantato di avere amici che hanno guadagnato molti soldi a Wall Street dopo le sue dichiarazioni sui dazi , prima annunciati e poi sospesi per tre mesi per tutti i Paesi colpiti tranne che per la Cina. Lo si vede in un video rubato nello Studio Ovale, che nel frattempo è già diventato un caso.

Nelle scorse ore, il presidente degli Usa ha deciso di esentare gli smartphone, i computer e altri dispositivi elettronici dai dazi reciproci. Le esclusioni - come riportato dall'agenzia Bloomberg che ha citato la gazzetta ufficiale - riguardano anche le hard drive, i processori per i computer e i chip per la memoria, ovvero prodotti elettronici molto popolari che non sono prodotti negli Stati Uniti. Esclusi dalle tariffe, poi, anche i macchinari per i semiconduttori".