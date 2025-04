"Mosca non riesce ad avanzare": cosa succede al fronte

Poco prima del bombardamento russo sulla gente che a Sumy andava a messa per la Domenica delle Palme il comandante in capo dell'esercito di Kiev Oleksandr Sirski in un breve messaggio su Telegram aveva aveva informato che gli aggressori tra morti e feriti avrebbero già perso 140.650 soldati dall'inizio dell'anno. La piattaforma di analisi ucraina DeepState aveva nel frattempo ammesso le forze russe erano recentemente avanzate in tre piccole aree: a Kalinove, vicino a Novooleksandrivka, e a Kotliarivka, villaggi nella regione di Donetsk. Di conseguenza, le forze russe si trovano ora a meno di 5 chilometri dalla regione occidentale di Dnipropetrovsk. Sono però avanzate minime ottenute appunto mandando masse umane al macello e con costi spaventosi, anche per una crescente carenza di veicoli bindati.



Il presidente russo Vladimir Putin sta dunque piuttosto tentando di minare il morale degli ucraini a colpi di bombardamenti terroristici sempre più feroci. Ma tra i 58 scontri che si erano registrati sabato lungo tutto il fonte ben 13 erano nella regione russa di Kursk, a conferma che gli ucraini ci stanno ancora, malgrado i proclami di Mosca di averli spazzati via. La Tass dice anche che militari russi starebbero trasferendo dal Kursk «decine di migliaia di corpi di militari di Kiev» caduti durante la riconquista della zona. Secondo Zelensky, dopo la ritirata dal Kursk gli ucraini sono però rientrati in territorio russo nel territorio di Belgorod, e secondo DeepState la porzione da loro controllata sarebbe di 13 kmq.