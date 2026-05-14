Maldive, "nelle bombole c'era il Nitrox": cosa emerge sulla tragedia

Al centro della tragedia che è costata la vita a cinque subacquei italiani nelle Maldive c’è con ogni probabilità l’uso del Nitrox, la miscela respiratoria fornita dallo yacht "Duke of York".Il lussuoso panfilo della Luxury Yacht Maldives, partito da Malè, è infatti attrezzato specificamente per immersioni anche impegnative e mette a disposizione dei clienti proprio il Nitrox (aria arricchita con ossigeno).

Questa miscela, composta da una percentuale di ossigeno superiore rispetto all’aria normale (generalmente tra il 32% e il 36% o più), permette immersioni più lunghe e riduce il rischio di malattia da decompressione, ma richiede una corretta gestione delle percentuali di miscela, delle profondità massime e dei tempi di fondo. Lo yacht "Duke of York", un’imbarcazione di 2010 adibita a crociere diving di lusso, ospita fino a 21 ospiti paganti (oltre 2.000 euro a settimana) e 13 membri d’equipaggio.