Maldive, "nelle bombole c'era il Nitrox": cosa emerge sulla tragedia

Al centro della tragedia che è costata la vita a cinque subacquei italiani nelle Maldive c’è con ogni probabilità l’uso del Nitrox, la miscela respiratoria fornita dallo yacht "Duke of York".Il lussuoso panfilo della Luxury Yacht Maldives, partito da Malè, è infatti attrezzato specificamente per immersioni anche impegnative e mette a disposizione dei clienti proprio il Nitrox (aria arricchita con ossigeno).
Questa miscela, composta da una percentuale di ossigeno superiore rispetto all’aria normale (generalmente tra il 32% e il 36% o più), permette immersioni più lunghe e riduce il rischio di malattia da decompressione, ma richiede una corretta gestione delle percentuali di miscela, delle profondità massime e dei tempi di fondo. Lo yacht "Duke of York", un’imbarcazione di 2010 adibita a crociere diving di lusso, ospita fino a 21 ospiti paganti (oltre 2.000 euro a settimana) e 13 membri d’equipaggio.
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Oltre al comfort di 11 cabine climatizzate, salone, ristorante e ponti panoramici, l’offerta include proprio il Nitrox e un dhoni di supporto per avvicinarsi agli atolli.Secondo le prime ricostruzioni, i cinque italiani stavano effettuando immersioni nelle acque di un atollo disabitato utilizzando verosimilmente il Nitrox fornito dalla barca. L’uso di questa miscela, pur vantaggioso quando gestito correttamente, può diventare pericoloso in caso di errore di analisi della miscela, calcolo sbagliato della profondità operativa, contaminazione o gestione inadeguata della decompressione.Al momento non sono ancora chiari i dettagli tecnici precisi (percentuale di ossigeno nelle bombole, profondità raggiunte, profilo di immersione), ma il Nitrox rappresenta l’elemento centrale attorno al quale ruotano le indagini sulla dinamica che ha portato alla morte dei cinque subacquei.