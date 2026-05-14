Maldive, 5 sub italiani morti: l'ipotesi-choc, cosa è successo in quella grotta

I cinque italiani morti durante un'immersione alla Maldive sono scomparsi mentre partecipavano a un'attività subacquea organizzata da una barca safari, come hanno confermato le autorità locali al termine di una vasta operazione di ricerca. Secondo la polizia maldiviana, l'allarme è scattato intorno alle 13.45 locali (le 10.45 in Italia), quando è stato segnalato che i cinque sub risultavano dispersi. Le ricerche - come spiegato dai media locali - sono state avviate immediatamente e si sono concluse con il ritrovamento dei corpi.

Stando ai media del posto, inoltre, le vittime si trovavano a bordo della "Duke of York", un'imbarcazione gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Le prime ricostruzioni indicano che il gruppo si fosse immerso in mattinata nei pressi di Alimathaa, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vaavu, per esplorare grotte a 50 metri di profondità. L'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme dopo che i sub non erano riemersi intorno a mezzogiorno.