Russia, Medvedev insulta il futuro cancelliere Merz: "Nazista"

Il probabile futuro cancelliere ha sottolineato anche che l’esercito ucraino è in modalità difensiva, ma che, a suo parere, dovrebbe avere la capacità di colpire le vie di rifornimento delle forze russe. E in quel contesto ha fatto riferimento al ponte di Crimea. Tra l'altro, è da tempo che Kiev chiede a Berlino i missili Taurus, razzi considerati analoghi ai missili britannici Storm Shadow, già consegnati all’Ucraina. Unica differenza la gittata, che nei missili tedesco-svedesi è maggiore. Come ha ricordato il presidente russo Vladimir Putin al vertice dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva del 28 novembre 2024, Mosca ha detto più volte che l’uso di armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo comporterebbe il coinvolgimento diretto della Nato nel conflitto.

A dire la sua anche il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, che si è scagliato contro il leader dei conservatori tedeschi parlando del rischio di escalation. "Merz sostiene diverse misure che possono portare e porteranno inevitabilmente a un’ulteriore escalation della situazione in Ucraina", ha affermato Peskov nel suo briefing con la stampa, sottolineando come Merz "stia facendo una campagna per un inasprimento" del conflitto, "una posizione simile osservata in altre capitali europee".