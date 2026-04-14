Sea Watch, denunce penali in Italia e Germania: l'ultima mossa

La Ong tedesca Sea Watch ha presentato due denunce penali in Italia e in Germania contro la Guardia costiera libica. Alla base della decisione quanto accaduto durante un’operazione di soccorso in acque internazionali il 26 settembre scorso. In quell’occasione, secondo la ricostruzione della Ong, "l’equipaggio della Sea-Watch 5 e le 66 persone soccorse sono state aggredite, minacciate ed è stato sparato un colpo d’arma da fuoco da una motovedetta libica". La Sea Watch, dunque, ha invitato le autorità italiane e tedesche a "indagare sul caso e a perseguire i responsabili".

Di recente, invece, si è parlato della Sea Watch per il blocco della nave Aurora a seguito di uno sbarco arbitrario in un porto diverso da quello indicato dalle autorità italiane. Da Agrigento è stato notificato loro un fermo amministrativo di ben 45 giorni dopo che l’imbarcazione ha fatto sbarcare oltre 40 immigrati a Lampedusa, disattendendo l’assegnazione di Porto Empedocle.