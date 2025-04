Papa morto, la Cina è rimasta in silenzio: un caso internazionale

E così fa parecchio discutere in queste ore l'atteggiamento della Cina. E di fatto nessun esponente della rigida gerarchia di Pechino ha commentato la scomparsa del Pontefice, nessuna nota ufficiale o ufficiosa è arrivata neppure dai portavoce del ministero degli Esteri. L'agenzia di stampa statale, Xinhua, ha asetticamente riportato il comunicato ufficiale del Vaticano, senza dare rilevanza alla notizia su X. Niente neppure sulla prima pagina online del China Daily, dove l'apertura è tutta sulle congratulazioni del presidente Xi Jinping per la rielezione del presidente ecuadoriano Noboa.

Tutti i capi di Stato del mondo, i primi ministri e ogni singola voce della politica internazionale (incluso Putin) ha fatto sentire la propria voce per inviare un messagio in memoria di Papa Francesco, morto oggi 21 aprile 2025 all'età di 88 anni. Ma da Pechino, al momento, solo silenzio.

Con la morte del Papa, inizia la sede vacante. Decadono tutti gli incarichi, tranne i due vicari - per la diocesi di Rom...

Di segno completamente opposto la reazione a Taiwan. Il presidente, Lai Ching-te, ha pubblicato su X un messaggio di cordoglio: "Continueremo a trarre ispirazione dal suo impegno di tutta una vita per la pace, la solidarietà globale, e dalla cura per i bisognosi", ha scritto. Il ministro degli Esteri, Lin Chia-lung, ha contatto il nunzio apostolico a Raipei per esprimere ufficialmente le condoglianze del governo e preannunciare che una delegazione di alto livello parteciperà ai funerali di papa Bergoglio. Il Vaticano è uno dei soli 12 Paesi al mondo ad avere relazioni diplomatiche formali con Taiwan. E questo è uno dei motivi dello storico attrito tra la Santa Sede e Pechino, che rivendica la sovranità sull'isola, sulla base del principio 'un Paese, due sistemi".