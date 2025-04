Papa Francesco, il Vaticano: quale è stata la causa della morte

Con la morte del Papa, inizia la sede vacante. Decadono tutti gli incarichi, tranne i due vicari - per la diocesi di Roma card. Reina e per la Città del Vaticano, card. Gambetti - il penitenziere maggiore, card. De Donatis, il camerlengo, card. Farrell, a cui viene affidata l'ordinaria amministrazione. Sarà l'intero collegio cardinalizio a coadiuvare il camerlengo durante la sede vacante. Il decano del collegio cardinalizio è il cardinale Re, ultraottantenne e quindi non entrerà in Conclave. Intanto alle 20 di questa sera sono state rese note in modo ufficiale le cause della morte del Pontefice.