Iran, Trump verso il no alla proposta di Teheran: "Insufficiente"

La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo che ponga fine alla guerra è considerata dalla Casa Bianca insufficiente per raggiungere un'intesa. Lo riferisce Axios, citando un alto funzionario statunitense e una fonte informata sulla questione. Secondo quanto riporta Axios, funzionari statunitensi affermano che il presidente Donald Trump desidera un accordo per porre fine alla guerra, ma sta valutando se riprendere le trattative, a causa del rifiuto da parte dell'Iran di molte delle sue richieste e della riluttanza a fare concessioni significative sul programma nucleare. Si prevede che il tycoon convocherà domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi. L'alto funzionario statunitense interpellato da Axios ha affermato che se l'Iran non cambierà posizione, gli Stati Uniti dovranno continuare i negoziati "con le bombe".

Secondo quanto trapelato, la nuova proposta iraniana contiene formulazioni più esplicite sull'impegno a non sviluppare un'arma nucleare, ma non include dettagli concreti sulla sospensione dell'arricchimento dell'uranio né sulla consegna delle attuali scorte di uranio altamente arricchito. La stessa fonte statunitense ha inoltre smentito le indiscrezioni diffuse dai media iraniani secondo cui Washington avrebbe accettato di revocare le sanzioni sul petrolio iraniano durante i negoziati, precisando che "non ci sarà alcun alleggerimento gratuito delle sanzioni" senza azioni reciproche da parte di Teheran.