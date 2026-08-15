Ceuta, i migranti tentano una nuova invasione: interviene il Marocco

Le forze di sicurezza marocchine hanno sventato un tentativo di centinaia di migranti, per lo più provenienti dall'Africa subsahariana, di attraversare illegalmente il confine con la città spagnola di Ceuta. Lo riporta Cadena Ser precisando che i migranti si erano nascosti alla periferia della città di confine di Fnideq, Castillejos in spagnolo, a sud-ovet di Ceuta. Gli agenti marocchini hanno quindi dichiarato di aver disperso i migranti, che restano nella zona. Intanto questo sabato la città spagnola di Ceuta si risveglia più blindata che mai nonostante il clima di calma. Le forze di sicurezza statali sono state rafforzate dall'intervento dell'esercito per affrontare la crisi dei migranti.

Il confine è pesantemente fortificato in previsione di un possibile nuovo attraversamento di massa, come suggerito da appelli circolanti sui social media. Sono stati dispiegati oltre 1.500 agenti di polizia e della Guardia Civil. Dall'altra parte, a Castillejos, il Marocco ha mobilitato centinaia di uomini delle forze di sicurezza.È aumentata la presenza di forze militari e di sicurezza statali a Ceuta. Nello specifico, vi sono dispiegati 880 agenti della Polizia Nazionale, 270 in più rispetto al 30 luglio; a questi si aggiungono 714 agenti della Guardia Civil presenti nella città autonoma.Il Presidente del Senato, Pedro Rollán (del Partito Popolare), ha sollecitato il Governo ad approvare un quadro normativo che permetta un'azione "rapida e immediata" per il rimpatrio delle persone entrate a Ceuta "illegalmente e irregolarmente" alcune settimane fa, una situazione definita come un'"invasione".