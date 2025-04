Macron si imbuca pure al Conclave

Sgomita, sgomita, prima o poi Emmanuel Macron spera di trovare una seggiola da qualche parte. Magari in Vaticano, grazie all’arcivescovo metropolita di Marsiglia, il cardinale Jean-Marc Noël Aveline, che ha voluto insignire nel 2022 della prestigiosa Légion d’honneur. Gli ha anche già trovato un nome comme il faut da successore di Pietro: Giovanni XXIV. Se riuscisse a far salire il suo porporato preferito al soglio pontificio, il capo dello Stato francese in un colpo solo riacquisterebbe un peso internazionale e ricucirebbe le tensioni con la Santa Sede. La distanza da recuperare è considerevole. Durante dodici anni di pontificato, Papa Francesco ha compiuto tre viaggi apostolici in Francia, a Strasburgo nel 2014, a Marsiglia nel 2023 e ad Ajaccio nel 2024, senza mai visitarne la capitale. Anzi, aveva perfino respinto l’invito di Macron alla riapertura della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Certo, Bergoglio non era andato nemmeno in Germania, in Spagna e nel Regno Unito, privilegiando il Sud del mondo.

Ma il problema con Parigi è un po’ più di sostanza. Anzi, è una questione di vita e di morte. Macron si era inimicato il Santo Padre tramando per inserire il “diritto” all’aborto nella Costituzione europea, dopo essere riuscito a imporlo, con una risoluzione adottata dal Parlamento riunito in forma plenaria al Congresso di Versailles il 4 marzo 2024, in quella francese. E poi, oltraggiando qualche miliardo di fedeli e la tradizione d’Oltralpe, aveva favorito la rivoltante messinscena dell’Ultima Cena in versione drag queen alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi del 2024, condita dalla celebrazione delle regie decapitazioni compiute durante la Rivoluzione francese. Dalla reazione di un importante esponente della comunità di Sant’Egidio, monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, secondo il quale si trattava di «una blasfema derisione di uno dei momenti più santi del cristianesimo», sembrava chiarissimo che l’inquilino dell’Eliseo cercasse di prendere le distanze da Roma e dal cattolicesimo. Poi, all’improvviso, Macron rispolvera il titolo di protocanonico d’onore di San Giovanni in Laterano. In realtà, la carica è soltanto onoraria e si trasmette ai presidenti francesi perché sono considerati i successori dei re della nazione (ex) figlia primogenita della Chiesa.