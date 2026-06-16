Migranti e Albania, i 300 milioni di € con cui la Ue schianta la sinistra

L' Unione europea sarebbe pronta a stanziare 300 milioni di euro per la creazione, al di fuori dei confini europei, di hub di rimpatrio dei migranti, sul modello Italia-Albania : lo riporta il Financial Times. La proposta sarebbe sostenuta non solo da Germania e Italia, ma anche da Paesi Bassi, Svezia e Austria e in generale godrebbe dell’appoggio della maggioranza degli Stati membri. Negli ultimi anni, comunque, l'Ue ha già concluso diversi accordi con Turchia, Tunisia e altri Paesi per contenere l’immigrazione.

“È un testo controverso e complesso, molto delicato soprattutto a livello nazionale - ha detto la capogruppo di Renew al Parlamento europeo, Valérie Hayer, nel corso di una conferenza stampa a Strasburgo -. La mia opinione personale è che abbiamo bisogno di tassi di rimpatrio più elevati in Europa, è inaccettabile che solo una decisione di rimpatrio su cinque venga attuata e abbiamo bisogno di una politica di rimpatrio credibile e sostenibile”. E ancora: l’accordo finale sul testo raggiunto con il Consiglio Ue “prevede hub di rimpatrio e centri di detenzione all’estero, che non ci accontentano sin da quando sono stati proposti anche alla luce dei costi elevati e dell’incertezza giuridica”.