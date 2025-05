Macron, l'Eliseo giustifica lo schiaffo di Brigitte: "Uno sfogo"

Lo schiaffo di Brigitte a Macron? Un esempio di complicità. È questa la giustificazione dell'Eliseo al gesto della moglie del presidente francese. Le immagini che vedono Brigitte dare un leggero schiaffo o una manata al marito non sono passate inosservate, scatenando una vera e propria polemica. "Era un momento in cui il presidente e sua moglie si stavano rilassando un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio scherzando", ha detto a Bfmtv una persona vicina a Macron. "È un momento di complicità. Bastava questo per dare carne al fuoco ai complottisti", ha aggiunto.

E per l'Eliseo si tratta di "un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita". Il video, girato all'aeroporto di Hanoi, mostra la porta dell'aereo che si apre: compare in cima alla scaletta Macron, mentre della moglie si vede comparire solo un braccio e lei avvicina la mano al viso del presidente in quello che potrebbe sembrare uno schiaffo. Macron si gira subito a salutare all'esterno. L'emittente Bfmtv riporta che l'Eliseo ha inizialmente messo in dubbio la veridicità delle immagini ma poi ha confermato.