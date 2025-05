Macron schiaffeggiato dalla moglie: il video diventa un caso

Emmanuel Macron malmenato dalla moglie? A immortalare la scena un video subito diventato virale. Nelle immagini si vede il presidente francese che viene colpito in volto dalla moglie Brigitte all'arrivo dell'aereo presidenziale francese in Vietnam. Nel filmato si vede Macron ricevere quello che potrebbe essere un leggero schiaffo o una manata nel momento esatto in cui si apre il portellone dell'aereo. Secondo quanto riportano i media francesi il presidente, ripreso nel video, sembrerebbe "sorpreso dal gesto della moglie" - che non appare totalmente nelle immagini - prima di riprendersi e salutare. Immediata la mezza smentita dell'Eliseo secondo cui non ci sarebbe stata nessuna lite ma "solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la vi

sita". Il video ritrae anche alcuni secondi in cui il presidente francese scende dalla scaletta dell'aereo, tenendo il braccio alla consorte, che invece si regge al corrimano. Inutili però i tentativi dell'Eliseo di raddrizzare il tiro, visto che le critiche non sono mancate. "È stato un momento in cui il presidente e sua moglie si sono sfogati un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio, prendendosi bonariamente in giro", ha provato a smorzare i toni l'entourage di Macron ai giornalisti che seguono il tour. "S'è trattato - ha aggiunto - d'un momento di complicità. Non sarebbe dovuto essere materiale da dare in pasto ai complottisti".

Fdi smaschera Macron, Procaccini: "Importazione di gas russo aumentate dell'81%" Emmanuel Macron nelle ultime settimane ha cercato i riflettori per fingere di mostrare i muscoli contro la Russia di Put...