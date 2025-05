Macron, l'ultima farsa sulla manata di Brigitte

"Allora, io penso che non abbiamo tempo da perdere. Ci sono tanti svitati che passano giornate a inventare ogni genere di interpretazioni. Chi ha interesse a propagandare queste cose? Le reti sono sempre le stesse: i russi, certo, e poi le ali estreme in Francia, loro formidabili alleati": il presidente francese Emmanuel Macron, arrivato ad Hanoi, in Vietnam, per una visita di Stato, ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano dello "schiaffo" della première dame, sua moglie Brigitte. Una telecamera dell’Associated Press, infatti, è riuscita a riprendere l'esatto momento in cui, una volta aperto il portellone dell'aereo appena atterrato in Vietnam, la mano di Brigitte Macron spingeva la faccia del presidente per allontanarlo.

Il video del gesto della première dame è diventato subito virale scatenando polemiche e discussioni in Francia e non solo. Se l'Eliseo ha prontamente smentito le voci di crisi di coppia, parlando invece di uno scherzo, una scaramuccia, vari siti legati agli avversari di Macron si sono scatenati con diverse teorie: Russia Today, per esempio, ha parlato di un presidente che viene "picchiato dalla moglie", mentre Hélène Laporte, vicepresidente del Rassemblement national, ha dichiarato che "consapevolmente o meno, Emmanuel Macron avrà trascinato con sé, negli abissi dell’indegnità, anche la funzione presidenziale".