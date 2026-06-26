Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Aleksandr Lunin, il soldato russo minaccia Putin: "Conseguenze molto gravi se non mi incontra"

di
Libero logo
venerdì 26 giugno 2026
Aleksandr Lunin, il soldato russo minaccia Putin: "Conseguenze molto gravi se non mi incontra"

2' di lettura

Il militare russo Aleksandr Lunin, famoso per i suoi video social, chiede un colloquio pubblico, in diretta tv, al presidente russo Vladimir Putin, minacciando “conseguenze molto gravi”, come l’ammutinamento, con “le forze militari che useranno le loro armi contro la presidenza”, se l'incontro venisse negato. Lo ha detto in un filmato pubblicato sul suo account Instagram. Lunin, in particolare, si è offerto di spiegare allo zar “tutta la verità su quello che sta accadendo nel nostro Paese in questo momento”, a partire da “decine, centinaia, migliaia” di soldati che “stanno marcendo nelle celle sotterranee, torturati e costretti a subire abusi per essersi rifiutati di seguire ordini stupidi e suicidi”. Qualcuno sarebbe stato punito per essersi rifiutato di dare il proprio denaro ai comandanti.

Lunin ha precisato che il suo non è un bluff e che se dovesse capitare qualcosa di brutto a lui o alla sua famiglia, “sarà il segnale perché l’azione inizi, sarà il via libera per un tritacarne” in Russia. “Io sto trasmettendo un messaggio, niente di più. Non sono il leader di una ribellione – ha aggiunto -. Si sono rivolti a me per una semplice ragione: perché non posso essere preso”. Infine, Lunin ha chiarito di non essere arrabbiato con il Cremlino, ma con i blogger favorevoli alla guerra in Ucraina. 

Ucraina-Russia, Macron annuncia: "Sequestrata petroliera russa al largo della Sicilia"

"Martedì, la Marine Nationale ha sequestrato la petroliera Deliver mentre transitava al largo della Sicilia ...

Il soldato ha fatto sapere, inoltre, di aver scelto di registrare il video dopo essere stato avvicinato da tre uomini in un’auto nera, del ministero della Difesa e degli Interni, che gli hanno chiesto di trasmettere il messaggio al capo del Cremlino. Ormai al fronte Lunin è considerato quasi come un influencer: da marzo ha pubblicato su Instagram più di 700 video, tutti inviatigli dai militari. 

Der Spiegel choc: "Berlino in guerra con la Russia"

La Germania è in guerra contro la Russia. Almeno, questo è il titolo che campeggia in copertina sull&rsquo...
tag
russia
aleksandr lunin

Operazione della marina francese Ucraina-Russia, Macron annuncia: "Sequestrata petroliera russa al largo della Sicilia"

Uno spettro sull'Europa Der Spiegel choc: "Berlino in guerra con la Russia"

Alta tensione Fregata russa davanti alle coste della Sardegna, interviene l'Aeronautica

ti potrebbero interessare

Venezuela, la tragedia del nazionale Hector Bello: la moglie muore per salvare la figlia

Venezuela, la tragedia del nazionale Hector Bello: la moglie muore per salvare la figlia

Redazione
Venezuela, quasi 600 morti: tre sono italiani. Il dramma di Giuseppe: "Ha salvato la moglie prima di essere travolto"

Venezuela, quasi 600 morti: tre sono italiani. Il dramma di Giuseppe: "Ha salvato la moglie prima di essere travolto"

Redazione
Marsiglia, bimbo di 18 mesi muore per il troppo caldo: dimenticato in auto dal papà

Marsiglia, bimbo di 18 mesi muore per il troppo caldo: dimenticato in auto dal papà

Redazione
Donald Trump umiliato in diretta: "Stai zitto, str***". Clamoroso negli Usa

Donald Trump umiliato in diretta: "Stai zitto, str***". Clamoroso negli Usa