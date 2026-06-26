Marsiglia, bimbo di 18 mesi muore per il troppo caldo: dimenticato in auto dal papà

Un bimbo di 18 mesi è morto per il troppo caldo a Marsiglia dopo essere rimasto a lungo in auto. Il padre se lo sarebbe dimenticato nel parcheggio del campus universitario di medicina Timone, dove lavora. Lo riporta Le Figaro. Secondo quanto riferito da una fonte di polizia al quotidiano francese, l'uomo avrebbe dimenticato il figlio in auto mentre andava al lavoro, quando invece avrebbe dovuto accompagnarlo all'asilo nido. I vigili del fuoco di Marsiglia sono intervenuti intorno alle 13.30 per soccorrere il neonato, che intanto era entrato in stato di ipertermia. In quel momento in città le temperature oscillavano tra i 27 e i 34 gradi. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per lui.

È da giorni che la Francia sta facendo i conti con una terribile ondata di calore. Va avanti da quasi una settimana e ha già causato numerose vittime. Quello di Marsiglia, tra l'altro, non è un caso isolato: episodi simili sono avvenuti negli ultimi giorni a Saint-Gratien, nel Val-d'Oise, e a Carpentras, nel Vaucluse. In quest'ultimo caso le vittime erano due fratellini di 2 e 4 anni. Il bilancio complessivo del caldo estremo comprende anche 40 annegamenti e la morte di diversi senzatetto.