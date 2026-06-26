Venezuela, quasi 600 morti: tre sono italiani. Il dramma di Giuseppe: "Ha salvato la moglie prima di essere travolto"

Tre italiani tra le vittime del terremoto in Venezuela, il cui bilancio al momento è di almeno 589 morti e 2.980 feriti, come comunicato dalla presidente Delcy Rodriguez. Le scosse, di magnitudo 7.2 e 7.5, sono avvenute nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, a quaranta secondi di distanza l'una dall'altra. Centinaia di migliaia le persone ancora disperse. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di Caracas e dello Stato di La Guaira, una delle aree più colpite.

A confermare il decesso di tre italo-venezuelani è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Abbiamo ancora dati molto approssimativi. Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, ci sono sicuramente 35 dispersi. Tenendo presente che gli italiani iscritti all'Aire in Venezuela sono circa 150 mila", ha detto ai giornalisti a Dubrovnik. Poi ha aggiunto: "Non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie".