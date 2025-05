Emmanuel Macron preso a schiaffi anche in Vietnam

Altro che “gesto scherzoso”, altro che “chamaillerie”, un gioco tra coniugi. Dopo la diffusione del video diventato virale di Associated Press che mostra il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, colpito al volto da quello che sembra essere uno schiaffo o quantomeno una manata della moglie e première dame Brigitte Macron, un esperto di lettura labiale contattato dal quotidiano britannico Daily Express sembra invece avvalorare l’ipotesi che tra i due ci siano state delle tensioni a bordo dell’Airbus che li ha portati a Hanoi, in Vietnam, prima tappa del tour nel sud-est asiatico. Contattato dal Daily Express, l’analista della lettura labiale ha riferito le parole che l’inquilino dell’Eliseo e la moglie si sono detti negli attimi successivi al gesto. Quando entrambi si trovavano in cima alla scaletta dell’aereo, Brigitte, come si vede dalle immagini, ha ignorato il braccio offertole dal marito, e nel passargli accanto gli avrebbe sussurrato: “Dégage, espêce de loser”, ossia “Stai lontano, perdente!”. Il presidente, secondo l’analisi dell’esperta, sembrerebbe risponderle: “Essayons, s’il te plaît” (“Proviamoci, per favore”). Alla domanda, Brigitte, visibilmente irritata, avrebbe risposto con un secco “No”. Secondo l’esperto lo scambio tra marito e moglie si sarebbe concluso con un “Je vois” (“Capisco”) del presidente.

Eppure, lunedì, quando le immagini avevano fatto il giro dei social, i consiglieri per la comunicazione avevano diffuso un’altra versione. Prima, erroneamente, se l’erano presa con i russi, dicendo che il video era un “fake” generato dall’intelligenza artifi iale (sic!). Poi, rendendosi conto della figuraccia, visto che il video era stato registrato da un’agenzia seria come Associated Press, avevano provato a correggere il tiro, parlando di “chamallerie”, di gioco tra coniugi. Lo stesso Macron, sollecitato dai giornalisti ad Hanoi, aveva reagito stizzito, bollando come “pazzi” tutti quelli che avevano parlato di litigio con la moglie. Ieri, dopo le polemiche per lo “schiaffo” di Hanoi, Macron ha suscitato nuovamente l’indignazione: per la sua visita mano nella mano con Brigitte al mausoleo di Ho Chi Minh, capo della resistenza vietnamita contro la Francia tra il 1945 e il 1954, e in seguito leader del Vietnam comunista. «83.300 francesi sono morti per il nostro Paese in Indocina. Altre decine di migliaia sono stati fatti prigionieri, torturati e umiliati. All’epoca, il capo dell’ala militare era il generale Giap, il leader supremo... Ho Chi Minh. Perché rendere omaggio a un politico comunista con le mani sporche di sangue francese, se non per umiliare ulteriormente il nostro Paese?», ha commentato il sito liberale Boulevard Voltaire.

Sempre ieri, il presidente francese ha tenuto un discorso all’Università di Scienza e Tecnologia di Hanoi. «Abbiamo grandi potenze mondiali che hanno deciso di non rispettare più il diritto internazionale e non vogliono più la pace. La disinibizione delle superpotenze può cambiare tutto», ha dichiarato il presidente francese davanti agli studenti, attaccando i dazi di Donald Trump «che cambiano di mattina in mattina» e criticando le rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. «Il conflitto tra Cina e Stati Uniti d’America è un fatto geopolitico che getta l’ombra del rischio di un conflitto molto più ampio in questa importante regione.

La sovranità dei popoli e l’integrità territoriale stanno diventando oggetto di contestazione, anche da parte delle grandi potenze che sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite», ha proseguito Macron, riferendosi in particolare alla Russia.

L’inquilino dell’Eliseo ha poi dettagliato la sua “strategia indo-pacifica”, la sua terza via, una proposta a questa parte del mondo, al centro del confronto sino-americano, di «non dipendere» da Washington e Pechino e, quindi, costruire insieme «un cammino verso la libertà» e la «sovranità». Macron, infine, ha esortato gli studenti a non sprofondare nel «mondo degli imbecilli» che, a suo avviso, regna sui social, dove si criticano con brevi messaggi «coloro di cui non si capiscono i pensieri». «Non credo che tutte le parole siano uguali – ha concluso Macron – Penso che ci siano persone che sanno e persone che sanno meno di noi».