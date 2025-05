Usa, Trump nel clamoroso video dell'esercito: un "vaffa" al green

Nuovo spot dell'esercito americano. In occasione del Memorial day, il Pentagono ha pubblicato sui social l'ultimo filmato anti-woke. Qui si vedono i soldati americani impegnati nelle esercitazioni sul campo, mentre in sottofondo si sentono le voci di Donald Trump e del segretario alla Difesa Pete Hegseth. Nel video, il presidente americano sottolinea che il successo militare si misura "non solo dalle battaglie che vinciamo, ma anche dalle guerre che facciamo finire". E ancora: "Con la nostra forza e il nostro potere porteremo il mondo alla pace".

Poi a prendere la parola è Hegseth: "Basta distrazioni, basta carri armati elettrici, basta confusione di genere, basta venerazione per il cambiamento climatico. Siamo concentrati al massimo sulla nostra missione di guerra". Da qui l'elogio "agli incredibili uomini e le donne che donano gli anni migliori della loro vita per servire il Paese".