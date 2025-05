Cremlino, il bilancio può saltare: ore d'angoscia per Putin

Nessun settore è stato vitale per l’economia russa e per Vladimir Putin come quello petrolifero. E di conseguenza per i suoi cittadini. Nonostante la guerra, le sanzioni occidentali, i tassi d’interesse elevati (al 21%), l’inflazione oltre il 10%, il rallentamento della crescita del Pil (che quest’anno dovrebbe scendere al 2% e allo 0,9% nel 2026, contro il 4% degli ultimi due anni), i russi hanno prosperato tanto da veder crescere i salari e, in diversa misura, hanno beneficiato della fiorente economia di guerra. Così, mentre economisti e sondaggi indicano che la sensazione di stabilità finanziaria dei russi persisterà, sottolinea il Financial Times, i dati avvisano invece che l’economia bellica sta per presentare il conto al Cremlino.

Il bilancio di Mosca si regge infatti per un terzo su gas e petrolio, il cui prezzo ad aprile è sceso al minimo degli ultimi quattro anni, sotto i 60 dollari al barile il Brent, il 40% in meno rispetto a quanto previsto dal bilancio russo. Ma che succede se i prezzi del greggio si manterranno ai livelli attuali? Intanto, si tagliano le spese non militari. Il 22 maggio il quotidiano filo-Putin Kommersant ha scritto che il governo russo ha ridotto i budget destinati allo sviluppo del settore aeronautico (che passerà da 101,2 miliardi di rubli a 78,8), automobilistico (un taglio da 35 miliardi), tecnologico (i fondi per le industrie hi-tech perderanno 46 miliardi), navale (-12,6 miliardi) e della robotica (il programma per incrementare la produzione di robot industriali perderà quasi un terzo del suo budget, 1,7 miliardi su 5,6 miliardi).