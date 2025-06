Polonia, nella notte tutto ribaltato, Nawrocki presidente. E ora...

Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio alle elezioni presidenziali polacche: il candidato sovranista del PiS, un ammiratore di Donald Trump, ha superato di un soffio l'europeista Rafal Trzaskowski, il sindaco di Varsavia sostenuto dal governo liberale di Donald Tusk. Secondo i dati della Commissione Elettorale Nazionale, Nawrocki ha ottenuto il 50,89% dei voti contro il 49,11% di Trzaskowski.

E subito dopo la chiusura delle urne, nella serata di ieri, entrambi i candidati al secondo turno delle elezioni polacche cantano vittoria dopo la diffusione dei primi exit poll, che li danno pressoche' alla pari. "Abbiamo vinto di un soffio", ha dichiarato ai suoi sostenitori l'europeista Trzaskowski, dato in vantaggio di pochi decimi di punto (il 50,3% contro il 49,7%) sul rivale nazionalista, Karol Nawrocki, che da parte sua ha proclamato davanti ai suoi supporter: "Questa notte vinceremo. Vinceremo e salveremo la Polonia". Poi proprio alle prime luci dell'alba il quadro del voto si è delineato dando la vittoria al sovranista del Pis. Una svolta per la Polonia che ora dovrà fare i conti con una co-abitazione tra l'europeista Tusk e il nazionalista Nawrocki. Trump torva un nuovo alleato a Est che in questi tempi di grande tensione con Mosca potrebbe tornare utile.