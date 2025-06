Ucraina, parte la fase operazioni speciali: cosa teme Mosca

L'Ucraina di Volodymyr Zelensky ha lanciato una fase di operazioni speciali in attesa di possibili attacchi russi. Lo dimostrano i recenti episodi, dai presunti sabotaggi ai treni, che hanno preso di mira uno strumento logistico fondamentale per il Cremlino, al raid multiplo di droni contro le basi dei bombardieri strategici. Solo ieri è stato attaccato per la terza volta il ponte di Crimea. E non è escluso che l’Sbu, i servizi segreti di Kiev, abbia in serbo nuove sorprese per l'esercito russo.

Il ponte è stato colpito la prima volta "da sopra" l'8 ottobre del 2022. In quel caso, l'Ucraina si era affidata a un camion-bomba fatto detonare in mezzo alla carreggiata. E l'esplosione fu documentata con diversi video. Il secondo tentativo risale invece al 17 luglio del 2023, quando l'attacco avvenne con un drone-kamikaze lanciato contro i piloni. Anche in quel caso il tutto fu documentato dalle telecamere di sorveglianza. La struttura, poi, è stata riparata ed è tornata in operativa solo in un secondo momento. Ieri il terzo raid.