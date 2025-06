Ponte di Crimea, "esplosivi subacquei". un clamoroso raid

Kiev ha colpito il ponte di Crimea con esplosivi al di sotto del livello dell'acqua: lo ha riferito il servizio di sicurezza ucraino Sbu in una dichiarazione su Telegram. Per l'operazione sono stati utilizzati 1100 chilogrammi di esplosivi, fatti detonare nelle prime ore del mattino, danneggiando i pilastri sottomarini del ponte, una via di rifornimento chiave per le forze russe in Ucraina. È la terza volta che gli 007 ucraini colpiscono quell'infrastruttura.

Secondo quanto riferito, l'operazione sarebbe durata diversi mesi. Prima gli agenti del servizio hanno messo una trappola esplosiva nei supporti del ponte e oggi, senza vittime civili, il primo ordigno esplosivo è stato attivato alle 04:44 del mattino (3:44 ora italiana). Come reso noto dall'Sbu, durante l'esplosione, i supporti subacquei dei pilastri al livello inferiore sono stati gravemente danneggiati. "Di fatto, il ponte è in condizioni di emergenza", si legge nel resoconto degli 007.