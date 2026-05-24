Portaerei britannica insegue nave della marina russa: l'incrocio pericolosissimo, cos'è successo

Durante l’esercitazione NATO Dynamic Mongoose 2026 nel Mare di Norvegia, il gruppo navale britannico guidato dalla portaerei HMS Prince of Wales ha seguito da vicino i movimenti della nave russa da intelligence Yury Ivanov.

Nelle immagini diffuse dal Carrier Strike Group UK si vede anche un cacciatorpediniere Type 45 britannico operare nelle immediate vicinanze della nave russa. Il monitoraggio è stato condotto in coordinamento con lo Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) e ha visto il coinvolgimento della fregata portoghese NRP Dom Francisco de Almeida e di un elicottero Merlin Mk2 decollato dalla Prince of Wales.La Yury Ivanov è una unità specializzata nella raccolta di informazioni elettroniche e nell’osservazione delle attività navali occidentali.

La sua presenza arriva poco dopo la conclusione di un’esercitazione nucleare russa nel Mare di Barents.L’edizione 2026 di Dynamic Mongoose è focalizzata principalmente sulla guerra antisommergibile e coinvolge numerose nazioni NATO, tra cui Canada, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia. Partecipano navi, velivoli da pattugliamento marittimo e sottomarini.Il contrammiraglio statunitense Bret Grabbe, comandante delle forze sottomarine NATO, ha sottolineato l’importanza dell’esercitazione per dimostrare la capacità dell’Alleanza di operare in modo integrato in una delle aree marittime più strategiche del mondo.Attualmente la HMS Prince of Wales è l’ammiraglia del gruppo d’attacco britannico impegnato nell’operazione.