Usa, finto agente di polizia spara a due onorevoli: panico a Minneapolis

Le autorità stanno indagando su "sparatorie mirate" vicino Minneapolis che hanno costretto le autorità a chiedere alla popolazione di restare al riparo. Secondo quanto riportato da Cnn, è scattata la caccia all'uomo con la polizia che cerca un uomo bianco con indosso un giubbotto anti-proiettile. A essere finora stati uccisi a colpi di pistola da una persona che si è finta un agente di polizia sono stati la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman, moglie e marito. Questo è un "atto tragico di violenza politica. E' un assassinio motivati dalla politica". Lo ha detto il governatore del Minnesota Tim Walz, sottolineando che Hoffman è uscito da poco dalla sala operatoria e dovrebbe sopravvivere.

"Sono stato informato delle sparatorie mirate a Champlin e Brooklyn Park", vicino Minneapolis: "le autorità sono sul posto e avranno tutte le risorse necessarie. Monitoriamo la situazione", ha detto il governatore del Minnesota Tim Walz. La polizia ha definito il sospettato in fuga come armato e pericoloso. Si tratta di un uomo bianco con i capelli castani con indosso un giubbotto antiproiettile nero sopra una camicia e pantaloni blu, riporta Fox. L'uomo, come fatto con i due politici democratici colpiti, potrebbe fingersi un agente di polizia.