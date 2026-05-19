Flotilla, 10 barche ancora verso Gaza. I genitori dell'italiano arrestato: "Orgogliosi di lui"

Italiano arrestato, i genitori: "Orgogliosi di lui" - "Orgogliosi" e "ovviamente anche molto preoccupati". Così, ai microfoni del telegiornale della Tgr Emilia-Romagna i genitori di Alessio Catanzaro , parlano della situazione del figlio cittadino di Budrio , a bordo di una imbarcazione della Flotilla e, al momento, in arresto dell' Idf . Lunedì mattina, racconta la madre, "verso le 10 abbiamo ricevuto dei messaggi da nostro figlio che ci diceva: vediamo barche sospette, dovremo buttare il telefono in mare . Allora abbiamo acceso immediatamente lo streaming e proprio lì c'erano quattro barche che venivano abbordate, abbiamo visto nostro figlio che assieme agli altri suoi compagni di barca alzava le mani . Abbiamo visto e abbiamo sentito finché non hanno rotto la telecamera e poi più niente". Oltre ad Alessio c'è un altro cittadino del Bolognese che partecipa alla spedizione umanitaria intercettata in acque internazionali al largo di Cipro mentre era diretta verso Gaza: si tratta di Francesco Gilli , abitante di Grizzana Morandi che, a quanto riferito dalla consigliera metropolitana della Città Metropolitana di Bologna, Sara Accorsi, al momento prosegue nella navigazione. "L'abbiamo educato e cresciuto con gli ideali di giustizia, solidarietà e non violenza, soprattutto - racconta ancora la mamma del giovane di Budrio alla Tgr regionale -: siamo ovviamente orgogliosi di questo ma, ovviamente, anche molto preoccupati" per quello che sta accadendo. "Noi - conclude il padre - chiediamo che le navi sequestrate vengano portate sull'isola di Cipro e lì lasciate" senza che le persone siano "invece portate nelle prigioni israeliane".

Sei tunisini tra gli attivisti della Flotilla fermati da Israele - Sei cittadini tunisini che partecipavano alla nuova missione della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza sono stati fermati dopo l'intercettazione in mare da parte delle forze israeliane. Lo ha annunciato il Comitato tunisino della flottiglia, precisando che si tratta di Mouheb Snoussi, Saber Mejri, Hamza Bouzouida, Safa Chebbi, Hassna Boussen e Jihen Haj Mbarek. Secondo il Comitato tunisino, l'operazione avrebbe riguardato 39 imbarcazioni della flotta e i partecipanti sarebbero stati "rapiti" dopo l'abbordaggio. La stessa struttura ha chiesto alle autorità tunisine di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei cittadini fermati e di intervenire per ottenerne il rilascio. Nel comunicato, il Comitato collega la vicenda anche alla detenzione in Tunisia di altri attivisti della rete Sumud, tra cui Wael Naouar, Ghassan Henchiri, Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Belnour e Ghassan El Bougdiri. La vicenda rischia ora di alimentare nuove mobilitazioni in Tunisia, dove la causa palestinese continua a essere uno dei pochi temi capaci di aggregare sensibilità politiche, associative e militanti diverse.

Lisbona convoca l'ambasciatore di Israele - Il ministero degli Esteri portoghese ha convocato l'ambasciatore di Israele in seguito all'arresto di due medici portoghesi che viaggiavano a bordo della Global Sumud Flotilla. "Questa azione di Israele, così come quella precedente di alcune settimane fa, è stata compiuta in acque internazionali e, pertanto, in violazione del diritto internazionale", ha dichiarato il ministro Paulo Rangel. "Vogliamo garantire un trattamento che rispetti pienamente l'integrità e i diritti fondamentali dei cittadini coinvolti" e ancora "il ripristino della legalità internazionale il prima possibile". I portoghesi catturati in acque internazionali sono due giovani medici, Beatriz Bartilotti e Gonçalo Dias, e anche l'Ordine dei medici portoghesi ha manifestato la sua protesta e la preoccupazione per la loro sorte. In un comunicato si chiede "il rispetto della legislazione internazionale, ai sensi della Convenzione di Ginevra e delle norme dell'Associazione Medica Mondiale".