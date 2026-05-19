Flotilla, 10 barche ancora verso Gaza. I genitori dell'italiano arrestato: "Orgogliosi di lui"

Proseguono nel Mediterraneo orientale le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla. Diverse imbarcazioni, rendono noto gli organizzatori sui canali social, sono state intercettate nelle ultime ore. Secondo il sito ufficiale della spedizione umanitaria sarebbero al momento solo dieci le barche ancora in navigazione.
Italiano arrestato, i genitori: "Orgogliosi di lui" - "Orgogliosi" e "ovviamente anche molto preoccupati". Così, ai microfoni del telegiornale della Tgr Emilia-Romagna i genitori di Alessio Catanzaro, parlano della situazione del figlio cittadino di Budrio, a bordo di una imbarcazione della Flotilla e, al momento, in arresto dell'Idf. Lunedì mattina, racconta la madre, "verso le 10 abbiamo ricevuto dei messaggi da nostro figlio che ci diceva: vediamo barche sospette, dovremo buttare il telefono in mare. Allora abbiamo acceso immediatamente lo streaming e proprio lì c'erano quattro barche che venivano abbordate, abbiamo visto nostro figlio che assieme agli altri suoi compagni di barca alzava le mani. Abbiamo visto e abbiamo sentito finché non hanno rotto la telecamera e poi più niente". Oltre ad Alessio c'è un altro cittadino del Bolognese che partecipa alla spedizione umanitaria intercettata in acque internazionali al largo di Cipro mentre era diretta verso Gaza: si tratta di Francesco Gilli, abitante di Grizzana Morandi che, a quanto riferito dalla consigliera metropolitana della Città Metropolitana di Bologna, Sara Accorsi, al momento prosegue nella navigazione. "L'abbiamo educato e cresciuto con gli ideali di giustizia, solidarietà e non violenza, soprattutto - racconta ancora la mamma del giovane di Budrio alla Tgr regionale -: siamo ovviamente orgogliosi di questo ma, ovviamente, anche molto preoccupati" per quello che sta accadendo. "Noi - conclude il padre - chiediamo che le navi sequestrate vengano portate sull'isola di Cipro e lì lasciate" senza che le persone siano "invece portate nelle prigioni israeliane".
Flotilla, c'è anche la sorella della presidente irlandese tra gli arrestati dall'IdfLa dottoressa Margaret Connolly, sorella della presidente irlandese Catherine Connolly, è una delle almeno sei pe...
Sei tunisini tra gli attivisti della Flotilla fermati da Israele - Sei cittadini tunisini che partecipavano alla nuova missione della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza sono stati fermati dopo l'intercettazione in mare da parte delle forze israeliane. Lo ha annunciato il Comitato tunisino della flottiglia, precisando che si tratta di Mouheb Snoussi, Saber Mejri, Hamza Bouzouida, Safa Chebbi, Hassna Boussen e Jihen Haj Mbarek. Secondo il Comitato tunisino, l'operazione avrebbe riguardato 39 imbarcazioni della flotta e i partecipanti sarebbero stati "rapiti" dopo l'abbordaggio. La stessa struttura ha chiesto alle autorità tunisine di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei cittadini fermati e di intervenire per ottenerne il rilascio. Nel comunicato, il Comitato collega la vicenda anche alla detenzione in Tunisia di altri attivisti della rete Sumud, tra cui Wael Naouar, Ghassan Henchiri, Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Belnour e Ghassan El Bougdiri. La vicenda rischia ora di alimentare nuove mobilitazioni in Tunisia, dove la causa palestinese continua a essere uno dei pochi temi capaci di aggregare sensibilità politiche, associative e militanti diverse.
Lisbona convoca l'ambasciatore di Israele - Il ministero degli Esteri portoghese ha convocato l'ambasciatore di Israele in seguito all'arresto di due medici portoghesi che viaggiavano a bordo della Global Sumud Flotilla. "Questa azione di Israele, così come quella precedente di alcune settimane fa, è stata compiuta in acque internazionali e, pertanto, in violazione del diritto internazionale", ha dichiarato il ministro Paulo Rangel. "Vogliamo garantire un trattamento che rispetti pienamente l'integrità e i diritti fondamentali dei cittadini coinvolti" e ancora "il ripristino della legalità internazionale il prima possibile". I portoghesi catturati in acque internazionali sono due giovani medici, Beatriz Bartilotti e Gonçalo Dias, e anche l'Ordine dei medici portoghesi ha manifestato la sua protesta e la preoccupazione per la loro sorte. In un comunicato si chiede "il rispetto della legislazione internazionale, ai sensi della Convenzione di Ginevra e delle norme dell'Associazione Medica Mondiale".
L'Australia cerca conferme sulle condizioni di 11 attivisti fermati - Il governo australiano ha annunciato che sta cercando "urgentemente" conferme sullo status di 11 cittadini in viaggio con la Global Sumud Flotilla intercettata ieri dalle forze israeliane in acque internazionali al largo delle coste di Cipro. Secondo quanto riportato dal Guardian, gli australiani fermati sono accademici, medici, studenti, attivisti e cineasti che hanno sollecitato il governo federale a proteggerli. Tra loro figurano Anny Mokotow, Bianca Pullman-Webb, Neve O'Connor, Violet Coco, Gemma O'Toole, Sam Woripa Watson, Zack Schofield, Helen O'Sullivan, Juliet Lamont, Isla Lamont e Surya McEwan. Quattro tra genitori e persone care degli australiani hanno tenuto una conferenza stampa a Melbourne. La madre di O'Toole si è detta "terrorizzata" per le sorti del figlio ventitreenne, mentre il padre di O'Connor ha affermato che il governo federale ha "perso la sua decenza" non intervenendo. "Continueremo a ribadire la nostra aspettativa che tutti i detenuti ricevano un trattamento umano in linea con le norme internazionali", ha affermato un portavoce del Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio (Dfat) sottolineando che il ministero sta "cercando con urgenza" conferme sulle condizioni degli australiani.