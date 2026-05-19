Iran, la guerra nel Golfo in diretta: "I pasdaran hanno usato la tregua per dissotterrare i lancia-missili balistici"

"Pare ci sia una buona possibilità di riuscire a trovare un accordo. Se possiamo farlo senza bombardare a tappeto, ne sarei molto felice". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando nella serata americana di lunedì alla Casa Bianca dopo aver annunciato con un post su Truth la decisione di sospendere l'attacco all'Iran. Di seguito le principali notizie della giornata:

"L'Iran ha sfruttato il cessate il fuoco per dissotterrare i lanciamissili"- L'Iran avrebbe sfruttato il mese di cessate il fuoco nella guerra contro Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti, dissotterrando e riposizionando i lanciatori di missili balistici. Lo scrive il New York Times che cita un funzionario militare statunitense anonimo. Secondo la fonte Teheran avrebbe sgomberato "decine di siti di lancio di missili balistici bombardati e spostato i lanciatori mobili di missili". Il funzionario afferma che gli attacchi statunitensi contro le capacità missilistiche iraniane hanno colpito le porte d'accesso ai siti, ma non i lanciatori stessi, poiché questi erano sepolti in profonde grotte sotterranee per proteggerli dagli attacchi.

Teheran, nella proposta stop alle sanzioni, lo sblocco degli asset e la fine della guerra in Libano - Secondo l'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, la recente proposta dell'Iran agli Stati Uniti prevede "la revoca delle sanzioni contro Teheran, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la fine del blocco marittimo imposto al Paese". A spiegarlo il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi. La proposta include anche la fine della guerra su tutti i fronti, "compreso il Libano", "il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e il risarcimento dei danni causati dalla guerra".

Iran, arrestati due "infiltrati" che si spacciavano per giornalisti - La polizia di Teheran ha annunciato l'arresto di due "infiltrati" che si spacciavano per giornalisti. Lo riporta Tasnim. Secondo l'agenzia di stampa i sospetti avrebbero tentato di "raccogliere e inviare informazioni classificate relative a centri militari e di intelligence vitali e sensibili a reti ostili all'Iran". Le comunicazioni con l'esterno sarebbero avvenute tramite il sistema Starlink.

Onu, nessuna restrizione nello Stretto di Hormuz - L'Onu non vuole "nessuna restrizione" all'accesso allo Stretto di Hormuz. "Il nostro obiettivo è garantire che non vi siano limitazioni alla libertà di navigazione in alto mare e nello Stretto di Hormuz", ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq citato da Al Jazeera.

NYT: Teheran ha adattato tattiche in vista della ripresa del conflitto - L'Iran ha sfruttato il cessate il fuoco con gli Stati Uniti per dissotterrare decine di siti di lancio di missili balistici bombardati, spostare lanciatori mobili di missili e, nonostante le perdite subite, adattare le proprie tattiche in vista di un'eventuale ripresa degli attacchi israelo-americani. Lo ha detto un funzionario militare americano al New York Times. La fonte ha spiegato che molti dei missili balistici usati da Teheran nel corso del conflitto venivano lanciati da profonde grotte sotterranee e da altre strutture scavate nelle montagne, difficili da distruggere. Per questo, ha aggiunto, gli Stati Uniti hanno bombardato gli ingressi dei siti, facendoli crollare e seppellendoli. Teheran avrebbe ora dissotterrato un numero importante di questi siti. E ha anche studiato le rotte di volo dei caccia e dei bombardieri americani, forse con l'assistenza russa. La fonte ha citato l'abbattimento di un F-15E il mese scorso e il fuoco antiaereo contro un F-35 come esempi del fatto che le tattiche di volo americane sono diventate troppo prevedibili, consentendo all'Iran di difendersi con maggiore efficacia.