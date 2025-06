Usa, l'attacco all'Iran: le 4 fasi e il "disturbo elettronico"

L’attenzione principale dell’operazione si è però concentrata su Fordow, impianto sotterraneo ad alta sicurezza situato nella provincia di Qom. Per neutralizzare questa struttura fortificata, l’esercito americano ha utilizzato dodici bombe GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), ciascuna dal peso di oltre 13 tonnellate e progettata per perforare fino a 60 metri di cemento armato. Si tratta di ordigni pensati specificamente per distruggere strutture nucleari protette.

I missili, noti per la loro capacità di volare a bassissima quota e per la guida precisa tramite Gps e sistemi inerziali , sono stati impiegati per colpire obiettivi cruciali situati nelle aree di Natanz e Isfahan.

Le bombe, come ricorada Il Messaggero, sono state sganciate da sei velivoli stealth B-2 Spirit, partiti il giorno precedente dalla base aerea di Whiteman, nel Missouri, e successivamente trasferiti a Guam, nel Pacifico occidentale. La loro presenza era stata notata da analisti Osint, che avevano rilevato l’attività di almeno otto aerocisterne KC-135 e KC-10, impiegate per il rifornimento in volo dei bombardieri, elemento che lasciava presagire un’operazione su lunga distanza.

I B-2, grazie alla loro tecnologia stealth che li rende praticamente invisibili anche ai radar più moderni, sono gli unici aerei statunitensi in grado di trasportare internamente due bombe MOP ciascuno. Questo li ha resi fondamentali per colpire Fordow, una delle strutture nucleari più inaccessibili e protette al mondo.

L'operazione è stata condotta in più fasi. Nei giorni precedenti i B-2 vengono spostati a Guam per garantire una pronta capacità di intervento. Dunque nella notte in prmis i Tomahawk colpiscono obiettivi a Natanz e Isfahan. Circa 60 minuti dopo i B-2 penetrano brevemente nello spazio aereo iraniano e sganciano le dodici MOP su Fordow, probabilmente protetti da un’azione di disturbo elettronico e con supporto da droni o velivoli EA-18G Growler pronti a intervenire. Infine, ultima fase, gli aeromobili hanno fatto fanno ritorno in sicurezza, come confermato da Trump in persona.