Fordow, il mistero dei 400 kg di uranio impoverito: cosa non torna

Secondo quanto riferito, non si rilevano contaminazioni chimiche o radioattive nell'area. Inoltre, secondo Hassan Abedini , vicedirettore politico dell'Islamic Republic of Iran Broadcasting (Irib), "l'Iran ha evacuato da tempo i suoi tre siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan " proprio "in previsione di un eventuale attacco esterno che potrebbe causare una fuga di radiazioni o minacciare la sicurezza dei civili". In una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa Mehr, Abedini ha sottolineato come tutto il materiale nucleare sensibile "era stato rimosso dalle strutture per evitare che si verificasse un disastro nucleare".

Secondo quanto riporta Repubblica, i pasdaran hanno spostato l'uranio in località segrete. "Ragione sufficiente, per Israele, per dichiarare ancora aperta la caccia al tesoro radioattivo dell'Iran", si legge. Nelle scorse ore, peraltro, il direttore dell'Agenzia Atomica Rafael Grossi ha confermato: "Il 13 giugno Teheran ha inviato una lettera all'Aiea per segnalare l'adozione di misure speciali a protezione delle attrezzature e del materiale nucleare". L'Aiea ha chiesto di poter fare un sopralluogo in queste località di stoccaggio, che restano top secret. "Abbiamo una pista interessante su dove si possono trovare quei 400 chili", ha suggerito il premier israeliano Netanyahu, avvertendo come il Mossad, presente da tempo "boots on the ground" in Iran, sia attivissimo. "Coi satelliti hanno visto la fila dei 16 camion all'ingresso di Fordow due giorni prima dell'attacco americano - spiega Repubblica -, si può presumere che li abbiano seguiti fino a destinazione. Se siano stati utilizzati quei tir per portar via l'uranio non è chiaro: bastano mezzi più piccoli, essendo sotto forma di polvere e contenuto in cilindri metallici".