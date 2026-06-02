Donald Trump, telefonata di fuoco a Netanyahu: "Sei completamente pazzo, che ca*** fai?"

Una telefonata di fuoco, furibonda, quella di Donald Trump a Banjamin Netanyahu. Toni durissimi quelli usati dal presidente Usa, secondo quanto riferito da Axios, per fermare i nuovi attacchi di Israele contro il Libano.

Dietro le quinte della crisi mediorientale si sarebbe consumato un confronto brutale tra i due. Axios cita funzionari statunitensi e fonti informate sui contenuti della conversazione, avvenuta lunedì 1 giugno. Secondo la testata, Trump avrebbe contestato con forza l'intensificazione delle operazioni militari israeliane, arrivando a bloccare il piano che prevedeva raid su Beirut. La tensione è stata alimentata anche dalle minacce dell'Iran di interrompere i negoziati con Washington proprio a causa delle azioni israeliane in Libano, scenario che la Casa Bianca deve scongiurare ad ogni costo.

Stando a una delle fonti citate da Axios, il presidente americano avrebbe accusato Netanyahu di agire in modo irresponsabile, ricordandogli il sostegno ricevuto negli ultimi anni. Le parole attribuite a Trump sono pesantissime: "Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando la pelle. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo". Un'altra fonte descrive il tycoon come "furioso", riferendo anche un passaggio particolarmente acceso della telefonata: "Che ca*** stai facendo?".