Flotilla, nave alla deriva arriva (vuota) a Gaza? "Siamo commossi", pro-Pal da ridere

L'ammiraglia Kasr-i-Sadabad, una delle barche della Global Sumud Flotilla, in un qualche - e surreale - modo è riuscita a rompere il blocco navale di Israele, raggiungendo così Gaza. A bordo della nave, prima dell'abbordaggio, c'erano anche il deputato del Movimento Cinque Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Montovani. L'imbarcazione era stata abbandonata in mare. Proprio come le altre 74, 22 al largo di Creta, 52 davanti all’Egitto. E priva di equipaggio, è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza.Il più effimero dei successi, insomma.

Nel corso della mattinata di ieri, domenica 31 maggio, l'imbarcazione è stata avvistata sulla spiaggia, attirando una piccola folla di curiosi che la ha trainata a riva. Come riporta Repubblica, non è ancora chiaro se una parte del carico di aiuti – scatolame oppure l’olio – sigillati negli anfratti della pancia dello scafo, siano arrivati intonsi. Ma di certo sono stati recuperati tutti i pannelli solari, fondamentali nella Striscia affamata di energia perché il carburante entra ancora con il contagocce.