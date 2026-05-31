Spagna, collassa la bandiera durante l'inno: la rabbia di Re Felipe

Un momento destinato a celebrare il prestigio delle Forze armate spagnole si è trasformato in una scena inattesa che ha fatto rapidamente il giro del web. A Vigo, in Galizia, durante la cerimonia ufficiale dell’alzabandiera organizzata nell’ambito delle celebrazioni militari, la grande bandiera nazionale è infatti precipitata improvvisamente a terra proprio mentre risuonavano le note dell’inno spagnolo.

L’episodio, avvenuto davanti alle autorità e a numerosi spettatori, ha rovinato la solennità dell’evento. Le immagini hanno subito preso a rimbalzare sui social network, dove il video è ovviamente diventato virale. A colpire, in particolare, è stata la reazione di re Felipe VI. Il sovrano è stato inquadrato mentre osservava la scena con un’espressione sorpresa e visibilmente perplessa, anzi furibonda, dettagli che hanno già consegnato la clip alla "storia".

Come conferma la stampa spagnola, il "crollo" della bandiera è senza precedenti. Le celebrazioni militari, infatti, sono solitamente precedute da prove e controlli accurati proprio per scongiurare inconvenienti come quello che catturato da questo video...