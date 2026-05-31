Spagna, collassa la bandiera durante l'inno: la rabbia di Re Felipe

Un momento destinato a celebrare il prestigio delle Forze armate spagnole si è trasformato in una scena inattesa che ha fatto rapidamente il giro del web. A Vigo, in Galizia, durante la cerimonia ufficiale dell’alzabandiera organizzata nell’ambito delle celebrazioni militari, la grande bandiera nazionale è infatti precipitata improvvisamente a terra proprio mentre risuonavano le note dell’inno spagnolo.
L’episodio, avvenuto davanti alle autorità e a numerosi spettatori, ha rovinato la solennità dell’evento. Le immagini hanno subito preso a rimbalzare sui social network, dove il video è ovviamente diventato virale. A colpire, in particolare, è stata la reazione di re Felipe VI. Il sovrano è stato inquadrato mentre osservava la scena con un’espressione sorpresa e visibilmente perplessa, anzi furibonda, dettagli che hanno già consegnato la clip alla "storia".
Come conferma la stampa spagnola, il "crollo" della bandiera è senza precedenti. Le celebrazioni militari, infatti, sono solitamente precedute da prove e controlli accurati proprio per scongiurare inconvenienti come quello che catturato da questo video...
Update: Spanish King furious with his troops!! Spanish flag FALLS while being hoisted during Armed Forces Day in Spain parade in the City of Vigo, with King Felipe VI visibly angry!— US Homeland Security News (@defense_civil25) May 30, 2026
Sign from GOD? Spain is being overrun with immigrants and will soon become a third world…