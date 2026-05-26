Vince il centrodestra e Capovilla sbrocca. "Vendo casa. Venezia sei morta, ha vinto il tumore""

No, Pierpaolo Capovilla non ha preso bene la vittoria del centrodestra a Venezia. Grande "outsider" del rock italiano indipendente alla guida di One Dimensional Man prima e Teatro degli Orrori poi, contestatore nato e spesso provocatore controverso, l'artista veneziano ha pochi giorni fa pure vinto il David di Donatello insieme al resto del cast dell'acclamato Le città di pianura di Francesco Sossai, film-rivelazione e sorta di road movie in salsa veneta. Un po' cinico, un po' disincantato.

Fuori dal set, però, Capovilla è soprattutto arrabbiato. "Vince l'assessore al turismo di Brugnaro: vince il tumore, la metastasi della città. Venderò il mio appartamento, e andrò a vivere da qualche altra parte. Venezia è morta. Inutile insistere sul cadavere", scrive su Facebook il musicista/attore non appena si profila la vittoria di Simone Venturini e del centrodestra.