L'abbraccio degli amanti è un caso mondiale

Chris Martin, frontman dei Coldplay, vincitore di 7 Grammy Awards ed ex marito di Gwyneth Paltrow sarà ricordato più che altro per aver sgamato in maniera così clamorosa la coppia di presunti traditori al suo concerto di Boston il 16 luglio scorso. Uno scandalo già ribattezzato il Coldplay-gate.

Lui è Andy Byron, dal 2023 amministratore delegato di Astronomer, un’azienda tecnologica valutata 1 miliardo e 300 milioni di dollari e sposato a tutti gli effetti con Megan Kerrigan, madre dei suoi due figli. Lei è Kristin Cabot, capo delle risorse umane in forze alla stessa azienda da novembre 2024, divorziata dal 2022 da Kenneth C. Thornby. La sua assunzione fu annunciata con entusiasmo da Byron su Linkedin, che elogiava la straordinaria leadership della Cabot fondamentale per lo sviluppo futuro della società. 55 mila spettatori affollavano il Gillette Stadium di Boston per una tappa del tour mondiale dei Coldplay quando la kiss cam ha inquadrato a caso due persone abbracciate: lei davanti e appoggiata a lui, lui dietro con le braccia intorno alla vita. Palesemente una coppia. L’occhio della telecamera li mostra sul grande display alle spalle di Chris Martin.

Sorridono. All’improvviso sparisce il sorriso e subentra la paura. Lei si copre il volto con le mani continuando a guardare avanti. Lui capisce che la via di fuga è sotto gli spalti e sparisce. Lei si gira a rimane inquadrata di schiena. Una scena che non sfuggita a Chris Martin, il quale commenta: «O sono una coppia clandestina, o sono timidi». Delle due la prima.

Chris Martin non poteva saperlo, ma in quel momento in 55 mila se ne sono resi conto tutti insieme e una di loro, Grace Spinger, che ha ripreso la scena con il cellulare, l’ha postata sul suo profilo. E dal tik tok al patatrac è stato un attimo. Se Andy e Kristin avessero mantenuto i nervi saldi non se ne sarebbe accorto nessuno. Bisogna saperlo fare.

Ormai i professionisti del tradimento si riconoscono dai dettagli e decisamente questa coppia di fedifraghi ha sottovalutato la regola numero 1. La clandestinità si esercita in privato. E così anziché solo in 50 mila adesso lo sappiamo tutti, compresa la moglie di lui. Al povero Andy colpevole su tutta la linea a quanto sembra non resta che ingaggiare un paio di super avvocati.

Ci sono molte varianti che determineranno l’entità del danno. Esiste un regolamento aziendale che vieta le relazioni sentimentali tra dipendenti? Letteralmente con le mani tra i capelli, di fianco a Byron e alla Cabot, c’era Alyssa Soddard, fresca di nomina a vice presidente del dipartimento delle risorse umane. La sua presenza apre un altro quesito: il palco dove avevano preso posto era pagato dalla società? Un trio del palchettino che aggraverebbe la posizione dell’amministratore delegato.

Quella di Kirstin Cabot è già segnata, o per lo meno così sostiene il New York Post. Ma soprattutto la moglie chiederà il divorzio? A giudicare dalla figura planetaria non c’è cifra per i danni morali subiti. La popolarità della kiss cam risale agli anni ’80 quando arrivò negli stadi di baseball per poi diffondersi rapidamente in tutti gli sport fino ai concerti, diventando una vera e propria tradizione americana. Funziona così: durante le pause tecniche la regia inquadra coppie a caso tra il pubblico invitandole a baciarsi, mentre lo stadio applaude. Allo straordinario successivo dell’iniziativa non sono tuttavia mancati inconvenienti. Già nel 2020 in Ecuador una kiss cam inquadrò una coppia di adulteri... la storia non finì bene. Il traditore fu lasciato dalla fidanzata. Non un bel prequel per Mr. Byron, che nel frattempo sta accumulando anche denunce anonime da parte dei suoi impiegati che lo descrivono come un capo abusivo.

Vista la popolarità stellare della notizia, con i risvolti che tengono banco sui media di tutto il mondo, Grace Spinger, regista e artefice del video dello scandalo ha commentato così il suo gesto: «Da una parte mi sono sentita male per aver sconvolto la vita di queste persone, ma... play stupid games... win stupid prizes (giochi da stupidi portano risultati stupidi)».