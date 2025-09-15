Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Kirk, la lezione dei Coldplay alla sinistra: il messaggio da brividi

di Ignazio Stagnolunedì 15 settembre 2025
Kirk, la lezione dei Coldplay alla sinistra: il messaggio da brividi

(Youtube)

1' di lettura

Nel corso di un’esibizione dei Coldplay a Wembley, il frontman Chris Martin ha condiviso un messaggio di affetto prima di cantare “Fix You”. Ha esortato il pubblico a sollevare le braccia per trasmettere amore alla famiglia di Charlie Kirk, attivista statunitense di destra e fondatore di “Turning Point USA”, morto a seguito di un colpo di pistola all’Utah Valley University. Martin ha poi ampliato il suo invito, chiedendo di inviare amore a tutti, anche a chi la pensa diversamente, citando popolazioni in aree di crisi come Medio Oriente, Ucraina, Russia, Azerbaigian, Sudan e Somalia. Il messaggio, accompagnato da uno spettacolo pirotecnico, è stato ben accolto dai presenti, che hanno risposto positivamente all’appello di Martin.Nonostante ciò, sui social network, alcuni fan hanno espresso dissenso, criticando la band per aver menzionato Kirk, una figura controversa associata al trumpismo.

Criticano Charlie Kirk ma non sanno chi era

Ma poi, a mente fredda, cosa ci addolora e ci indigna di più a proposito dell’incommensurabile tragedia del...

Diversi spettatori hanno manifestato il loro disappunto online, dando vita a discussioni accese. L’intenzione di Martin, che voleva promuovere un messaggio universale di pace e solidarietà, è stata mal interpretata o contestata da una parte del pubblico, che ha percepito il riferimento a Kirk come un endorsement politico. Ciò ha generato un dibattito tra i fan, con alcuni che hanno accusato i Coldplay di incoerenza o di appoggiare idee di destra (come se fosse una colpa), nonostante il messaggio fosse chiaramente volto a promuovere unità e vicinanza, al di là delle differenze.

Il fuoco della fede: le lacrime e l'orgoglio della vedova Kirk

Per ora Erika Kirk ha detto a sua figlia Gigi, tre anni, che il papà è dovuto partire per un viaggio di la...

Piccolo schermo Fuori dal Coro, Charlie Kirk? Come si presenta in studio Mario Giordano

Erika Kirk Il fuoco della fede: le lacrime e l'orgoglio della vedova Kirk

Deliri sinistri Criticano Charlie Kirk ma non sanno chi era

tagcharlie kirkcoldplay

Piccolo schermo Fuori dal Coro, Charlie Kirk? Come si presenta in studio Mario Giordano

Erika Kirk Il fuoco della fede: le lacrime e l'orgoglio della vedova Kirk

Deliri sinistri Criticano Charlie Kirk ma non sanno chi era

ti potrebbero interessare

548x274

Fuori dal Coro, Charlie Kirk? Come si presenta in studio Mario Giordano

Roberto Tortora
3072x2024

Il fuoco della fede: le lacrime e l'orgoglio della vedova Kirk

Costanza Cavalli
3072x2048

Criticano Charlie Kirk ma non sanno chi era

Daniele Capezzone
720x576

Charlie Kirk, una telecamera di sorveglianza riprende Tyler Robinson il giorno dell'omicidio