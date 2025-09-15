Kirk, la lezione dei Coldplay alla sinistra: il messaggio da brividi

Nel corso di un’esibizione dei Coldplay a Wembley, il frontman Chris Martin ha condiviso un messaggio di affetto prima di cantare “Fix You”. Ha esortato il pubblico a sollevare le braccia per trasmettere amore alla famiglia di Charlie Kirk , attivista statunitense di destra e fondatore di “Turning Point USA”, morto a seguito di un colpo di pistola all’Utah Valley University. Martin ha poi ampliato il suo invito, chiedendo di inviare amore a tutti, anche a chi la pensa diversamente, citando popolazioni in aree di crisi come Medio Oriente, Ucraina, Russia, Azerbaigian, Sudan e Somalia. Il messaggio, accompagnato da uno spettacolo pirotecnico, è stato ben accolto dai presenti, che hanno risposto positivamente all’appello di Martin.Nonostante ciò, sui social network, alcuni fan hanno espresso dissenso, criticando la band per aver menzionato Kirk, una figura controversa associata al trumpismo.

Diversi spettatori hanno manifestato il loro disappunto online, dando vita a discussioni accese. L’intenzione di Martin, che voleva promuovere un messaggio universale di pace e solidarietà, è stata mal interpretata o contestata da una parte del pubblico, che ha percepito il riferimento a Kirk come un endorsement politico. Ciò ha generato un dibattito tra i fan, con alcuni che hanno accusato i Coldplay di incoerenza o di appoggiare idee di destra (come se fosse una colpa), nonostante il messaggio fosse chiaramente volto a promuovere unità e vicinanza, al di là delle differenze.