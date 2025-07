Gaza, il cibo in bottiglia fa impazzire gli ambientalisti pro-Pal

E sotto non sono mancate le critiche. Proprio in queste ore infatti gli ambientalisti se la prendono contro l'iniziativa. "Bravi cog***ni. Stanno usando bottiglie di plastica così, visto che di m**a in mare non ce ne è già abbastanza ne aggiungono ancora di più. Come se quelle bottiglie arrivassero mai a Gaza che comunque di aiuti umanitari ne ha già se solo venissero distribuiti", si legge sui social. E ancora: "In Italia non abbiamo la dittatura da 75 anni. Quelle bottiglie sarebbero rivoluzionarie ? Inquinano e non arriveranno mai a gaza. Se sono così umani chiedano al proprio governo anche se dittatoriale di buttare giù il muro costato miliardi per poterli aiutare", "Un'ideona inquinare il mare con bottiglie di plastica. Perché non aprono i valichi con Gaza e buttano giù il muro di cemento (con tanto di filo spinato sopra) che hanno eretto lungo il confine?". Insomma, chi più ne ha più ne metta. E pensare che in Italia, ambientalisti come Ultima Generazione solo qualche mese fa assaliva una nota catena di supermercati. L'accusa? "Finanziano il genocidio a Gaza". Ecco allora che verrebbe da dire: aiutare Gaza sì, ma fino a un certo punto.

Bottiglie in mare? Che bella idea…ma lasciate perdere. Andate a Gaza a fare scudi umani così almeno siete coerenti. — Lucio (@Lucio8204080166) July 26, 2025