Volodymyr Zelensky, le debolezze del presidente ucraino fra accuse e rimpasti

In questi annidi poteri speciali dovuti allo stato di emergenza i licenziamenti, le decapitazioni ai vertici di agenzie e ministeri senza spiegazioni non si contano. Il rimpasto è diventata la cifra stessa del governo che continua a cambiare per non cambiare nulla. L’ultimo è avvenuto qualche giorno prima delle vicende sulle due agenzie anticorruzione ed è un rimpasto che dovrebbe servire a dare il benvenuto alla nuova linea trumpiana sulla guerra e contro la Russia. Il cambio più vistoso è stato quello sul ruolo di primo ministro tenuto per 5 anni dal fido Denis Shmyhal che è passato alla Difesa. Il suo posto è andato a Yulija Svyrydenko, già vice-premier e persona di fiducia di Andrij Yermak, capo dell’amministrazione presidenziale e uomo di punta delle relazioni ucraine con gli Usa, colui che ha guidato le trattative per l’accordo sulle terre rare. Silurata invece l’ambasciatrice negli Usa Oksana Markarova. Il rimpasto tuttavia sembra non sia stato sufficiente a evitare malumori a Washington e nelle cancellerie europee quando Zelensky ha firmato la legge sull’autonomia delle agenzie e la successiva ribellione popolare. In particolare è stata l’Europa a prendere posizione congelando silenziosamente 1,5 miliardi di aiuti in attesa che Kiev dimostri con i fatti di aver ripristinato l’indipendenza delle agenzie stesse. La questione è vitale per l’Ucraina, perché oltre alla questione delle forniture di armi e dei finanziamenti, c’è quella dell’entrata nella Ue che richiede un percorso netto, in cui la lotta alla corruzione ha un ruolo fondamentale.

Non a caso la Von der Leyen ha fatto anche la mossa di chiamare Zelensky per chiedere spiegazioni ma in Ucraina c’è chi punta il dito contro Bruxelles. Si dice infatti che se il presidente si è permesso di andare troppo oltre la colpa è anche di chi in questi anni lo ha acriticamente sostenuto senza mai intervenire anche quando ha dimostrato di non essere un fan della democrazia. E l’unico intervento della Ue è avvenuto quando non ne poteva fare a meno, cioè quando il popolo è sceso in piazza mettendo a rischio l’esistenza stessa del governo.