Formentera, uno yacht prende fuoco: le immagini dell'incendio

In un video diffuso dal Salvamento Maritimo, la Guardia Costiera spagnola, l'incendio che ha distrutto uno yacht a 7,3 miglia a sud-ovest di Punta Gavina, a Formentera. I sette membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo dai soccorritori, giunti sul posto insieme con i vigili del fuoco. Non è stato possibile domare il rogo e lo yacht successivamente è affondato.

Il caldo estremo "è uno degli ingredienti del 'cocktail Molotov' che stiamo vedendo in questo momento con gli incendi, non solo in Spagna ma anche in altri Paesi del Mediterraneo". È quanto ha detto Cristina Santín, ricercatrice dell'Istituto Misto di Ricerca sulla Biodiversità dell'Università di Oviedo-CSIC, citata da El Paìs. Gli altri componenti di questo 'cocktail' sono l'abbondanza di vegetazione disponibile e l'abbandono del mondo rurale, in alcuni casi combinato con forti venti, come quelli che si sono verificati in questi giorni in alcune zone della penisola iberica.