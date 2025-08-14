Attacco in Russia: tempesta di fuoco da Kiev prima del vertice, cosa sta succedendo

L'Ucraina ha attaccato con droni nella notte e questa mattina due regioni russe, provocando incendi, anche di una raffineria, e il ferimento di tre persone. In un post su Telegram, il governatore di Volgograd, Andrei Bocharov, ha riferito che "i detriti dell'attacco hanno provocato una fuoriuscita di petrolio che hanno innescato un incendio alla raffineria". Mentre il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha affermato che un drone ucraino ha colpito un'auto nel centro della capitale: il mezzo è andato in fiamme e tre persone sono rimaste ferite.
Intanto sul piano diplomatico, la bandiera ucraina è tornata a sventolare stamattina accanto all'Union Jack britannico su Downing Street, in attesa dell'imminente ennesimo incontro fra il premier Keir Starmer e il presidente Volodymyr Zelensky, già arrivato nelle prime ore di oggi nel Regno Unito secondo anticipazioni mediatiche. L'incontro, annunciato qualche ora fa da No 10, viene interpretato dalla Bbc come un rinnovato segnale pubblico di sostegno a Kiev da parte del Regno Unito alla vigilia del vertice di domani in Alaska fra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Appuntamento potenzialmente cruciale per il destino dell'ucraina e della guerra con Mosca, ma da cui Zelensky - come Starmer e come i leader di tutti gli alleati europei degli Usa - sono esclusi, al di là delle parziali rassicurazioni emerse dalla videoconferenza collettiva di ieri con Trump, sottolinea ancora l'emittente pubblica britannica.