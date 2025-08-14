Attacco in Russia: tempesta di fuoco da Kiev prima del vertice, cosa sta succedendo

L'Ucraina ha attaccato con droni nella notte e questa mattina due regioni russe, provocando incendi, anche di una raffineria, e il ferimento di tre persone. In un post su Telegram, il governatore di Volgograd, Andrei Bocharov, ha riferito che "i detriti dell'attacco hanno provocato una fuoriuscita di petrolio che hanno innescato un incendio alla raffineria". Mentre il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha affermato che un drone ucraino ha colpito un'auto nel centro della capitale: il mezzo è andato in fiamme e tre persone sono rimaste ferite.