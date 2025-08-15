Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Ibiza e Formentera invase dai migranti: cosa sta succedendo

venerdì 15 agosto 2025
Ibiza e Formentera invase dai migranti: cosa sta succedendo

2' di lettura

Le isole di Ibiza e Formentera, icone del turismo spagnolo, stanno affrontando una crisi senza precedenti dovuta al calo dei turisti e a un aumento significativo degli sbarchi di migranti. Questo scenario rappresenta una sfida per il governo socialdemocratico di Pedro Sánchez, che si trova a gestire un’immagine problematica per le Baleari. Secondo i dati della prefettura locale, in soli tre giorni, tra lunedì e giovedì, oltre 700 migranti sono arrivati sulle coste dell’arcipelago su piccole imbarcazioni, probabilmente salpate dall’Algeria.

La Corte europea vuol fare politica e si sostituisce ai governi: subito la lista Ue dei Paesi sicuri

I lettori di Libero arrivano preparatissimi (e tutt’altro che rassegnati) a un momento tanto spiacevole quanto pre...

Da inizio 2025, più di 4.000 migranti hanno raggiunto le isole, ma il ritmo recente degli arrivi è stato particolarmente intenso, paragonabile solo a pochi episodi dell’estate precedente. Il prefetto Alfonso Rodríguez ha riconosciuto la gravità della situazione, dichiarando: “Stiamo vivendo un picco paragonabile solo a un paio di momenti simili avvenuti l’estate scorsa.” Un giovane migrante, Cherif, ha spiegato al Periódico de Ibiza: “In Algeria non c’è lavoro, non ci sono soldi, non c’è felicità,” evidenziando le motivazioni che spingono molti a intraprendere il pericoloso viaggio.Gli sbarchi si concentrano soprattutto a Formentera, nota come meta di turismo d’élite, e a Ibiza, con molti migranti intercettati in mare vicino all’isola di Cabrera. Non tutti provengono dal Nord Africa: tra gli ultimi arrivi ci sono anche persone di origine subsahariana. Questo flusso ha spinto le autorità locali a rafforzare le misure di gestione, ma ha anche alimentato tensioni politiche. Il Partito Popolare (PP) ha accusato il prefetto Rodríguez di “incentivare” gli arrivi con una linea troppo permissiva, chiedendone le dimissioni e criticando il governo Sánchez per la gestione della crisi migratoria. L’intensificarsi degli sbarchi, in piena alta stagione turistica, sta trasformando l’immagine delle Baleari, mettendo sotto pressione le risorse locali e generando proteste tra gli abitanti, preoccupati per l’impatto su turismo e sicurezza. E qualche turista a quanto pare ha deciso di far le valigie. 

Spagna, il modello del Pd è una cloaca

Se dovessimo definire il momento storico spagnolo con una locuzione dotta potremmo prendere in prestito quella ben nota ...

L'attore Leonardo DiCaprio, fermato dalla polizia a Ibiza: cos'è successo

Operazioni di recupero Lampedusa, si ribaltano due barchini di migranti: oltre 20 morti

Clamoroso Formentera, uno yacht prende fuoco: le immagini dell'incendio

tagibizaspagnamigranti

L'attore Leonardo DiCaprio, fermato dalla polizia a Ibiza: cos'è successo

Operazioni di recupero Lampedusa, si ribaltano due barchini di migranti: oltre 20 morti

Clamoroso Formentera, uno yacht prende fuoco: le immagini dell'incendio

ti potrebbero interessare

596x402

Leonardo DiCaprio, fermato dalla polizia a Ibiza: cos'è successo

3072x2048

Lampedusa, si ribaltano due barchini di migranti: oltre 20 morti

339x159

Formentera, uno yacht prende fuoco: le immagini dell'incendio

720x576

Incendi in Spagna, bruciano le regioni di Castiglia e León e Navarra