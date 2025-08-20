Israele, approvato il piano d'insediamento: Cisgiordania divisa in due

Israele ha dato l'approvazione definitiva a un controverso progetto di insediamento in Cisgiordania che dividerebbe di fatto il territorio in due e che, secondo i palestinesi e le organizzazioni per i diritti umani, potrebbe distruggere i piani per un futuro Stato palestinese. Lo sviluppo dell'insediamento nella zona denominata E1, un'area aperta a est di Gerusalemme, è in discussione da oltre vent'anni, ma è stato congelato a causa delle pressioni degli Stati Uniti durante le precedenti amministrazioni. Mercoledì il progetto ha ricevuto l'approvazione definitiva dalla Commissione per l'urbanistica e l'edilizia, dopo che le ultime petizioni contro di esso sono state respinte il 6 agosto.

Se il processo procederà rapidamente, i lavori infrastrutturali potrebbero iniziare nei prossimi mesi e la costruzione del caso potrebbe iniziare tra circa un anno. Il piano prevede circa 3.500 appartamenti per espandere l'insediamento di Maale Adumim, ha detto giovedì scorso il ministro delle Finanze ed esponente dell'estrema destra Bezalel Smotrich durante una conferenza stampa sul posto. Smotrich ha presentato l'approvazione come una risposta ai paesi occidentali che nelle ultime settimane hanno annunciato i loro piani per riconoscere uno Stato palestinese.