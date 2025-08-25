Cioccolato e orologi: la crisi svizzera, ma arrivano i robot

La Swatch ha ritirato una pubblicità che aveva suscitato polemiche in Cina, e ha diffuso scuse pubbliche rivolte ai consumatori del Paese asiatico. Lepolemiche erano state innescate dalla nuova pubblicità della collezione Essentials, che ritraevano un modello asiatico con le mani ad accentuare gli occhi a mandorla: una posa considerata offensiva, e accolta da molti internauti in Cina come un richiamo a stereotipi razzisti. Il gruppo Swatch, che include anche Omega, Longines e Tissot, è fortemente esposto al mercato cinese, con circa il 27% delle vendite del 2024 provenienti da Cina, Hong Kong e Macao. L'anno scorso il fatturato del marchio principale è calato del 14,6% a 6,74 miliardi di franchi svizzeri a causa della debole domanda nel paese orientale.

Esportazioni di orologi svizzeri in ripresa a luglio soprattutto verso gli Stati Uniti. Entrando nel dettaglio, nel mese di luglio le esportazioni di orologi svizzeri sono aumentate del 6,9% su base annua, raggiungendo un valore di 2,40 miliardi di franchi (dati della Federazione dell'industria orologiera). A trainare l'export sono stati come detto soprattutto gli Stati Uniti, dove la domanda è cresciuta del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Se si esclude però il solo mercato a stesse e strisce, le esportazioni risultano addirittura in calo dello 0,9%.