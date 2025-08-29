Israele attacca gli Houthi, chi hanno ucciso nello Yemen: colpo grosso

Colpo grosso di Israele: fonti mediatiche dello Yemen rilanciate da testate israeliane hanno riferito che Ahmed al-Rahawi, primo ministro Houthi, sarebbe stato ucciso giovedì in un attacco aereo condotto dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) sulla capitale yemenita Sana'a.

La notizia è stata diffusa stamattina presto dal canale Al-Jumhuriya, con sede ad Aden, vicino agli oppositori degli Houthi. Ieri i media israeliani avevano affermato che l'attacco lanciato su San'a aveva l'obiettivo di "eliminare la leadership militare e politica" del gruppo Houthi. Stamane Al-Jumhuriya riferisce che al-Rahawi si trovava in un appartamento nel quartiere Bayt Baws al momento dell'attacco. Anche il quotidiano Aden al-Ghad ha confermato la notizia, aggiungendo che il premier sarebbe morto insieme a diversi suoi collaboratori.