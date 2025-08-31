Katz: "Abu Obeida ora è all'inferno". E Bibi sfotte Hamas

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz , ha confermato l'uccisione di Abu Obeida , portavoce dell'ala militare di Hamas, le Brigate Ezzedin al Qassam. "E' stato eliminato a Gaza e mandato a incontrare tutti i membri dell'asse del male provenienti da Iran, Gaza, Libano e Yemen, nel profondo dell'inferno", ha scritto su X. "Congratulazioni all'Idf e allo Shin Bet per la perfetta esecuzione", ha aggiunto. "Presto, con l'intensificarsi della campagna contro Gaza, incontrerà' molti altri suoi complici: assassini e stupratori di Hamas ", ha concluso Katz.

E le parole di Katz sono state precedute da quelle del premier Benjamin Netanyahu che ha irriso Hamas: "Lo Shin Bet (l'agenzia di intelligence interna) e le Forze di Difesa Israeliane hanno colpito il portavoce di Hamas Abu Obaida", ha detto Netanyahu all'inizio della riunione del governo. "Spero che non sia piu' con noi, ma al momento non ci sono informazioni chiare da Hamas, quindi saranno le prossime ore e i prossimi giorni a determinarlo", ha aggiunto. Poi il primo ministro israeliano ha affermato oggi che Israele ha eliminato la gran parte del governo Houthi in Yemen. Il capo del governo israeliano ha inoltre promesso di "prenderli tutti". Ieri i ribelli sciiti hanno ammesso che il capo del loro governo e diversi suoi ministri sono stati uccisi nell'attacco aereo israeliano di giovedì a Sana'a.